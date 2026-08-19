Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2026 22:47

Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, (ABD ile) müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak "müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini" söyledi.

Pezeşkiyan: Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da düzenlenen ve çeşitli alanlarda aktif kadınlar ve uzmanların katıldığı "Bugünün Kadınları, Yarının İran'ı" başlıklı özel toplantıda Pezeşkiyan, ABD ile savaş ve müzakere ihtimaline ilişkin konuştu.

"Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak"

İran'ın saldırılara karşı toprak bütünlüğünü savunduğunu ve savaşı bir hedef olarak görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları ifade etti:

"Müzakereler sürecinde, gücümüzün zirvesinde, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak, bloke edilmiş kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmeler yapmaktı."

ABD ile müzakerenin "teslimiyet" anlamına gelmediğini belirten Pezeşkiyan, Çin'i örnek göstererek, "Çin gibi ülkeler ekonomik rekabet yoluyla kendilerini kanıtlıyorlar. Vatanı korumak, halka hizmet sunmak ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunu hissetmek de esastır. Zor zamanlarda halkın desteğini takdir etmeliyim." diye konuştu.

ETİKETLER
Mesud Pezeşkiyan İran ABD Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump, Kanada ile "oldukça adil" bir anlaşmaya vardıklarını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:55
DSÖ: KDC'de Ebola salgını, uluslararası öneme sahip "halk sağlığı acil durumu" olmaya devam ediyor
20:53
ABD Başkanı Trump, Kanada ile "oldukça adil" bir anlaşmaya vardıklarını söyledi
20:51
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'ın Yenilenebilir Enerji Çerçevesi açıklaması
20:04
Trump, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi
20:02
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi
19:32
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 300'den fazla ölüm kaydedildi
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
FOTO FOKUS
"Dur" ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarparak durabildi
"Dur" ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarparak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ