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Dünya
AA 19.08.2026 20:03

Trump, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini belirtti.

Trump, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İran'la müzakerelere ne zaman devam edecekleri sorulan Trump, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." yanıtını verdi.

"Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde"

Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah kapasitesine de değinen Trump, Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini vurguladı.

Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." diye konuştu.

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ABD Donald Trump Hürmüz Boğazı İran
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