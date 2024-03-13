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Dünya
İHA 13.03.2024 16:25

Pet şişelerden yaptığı botla denize açıldı, mahsur kaldı

Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında savrularak mahsur kaldı. Evsiz adam, gelen ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tayland'ın Pattaya şehrinde "Somkiat Amca" olarak bilinen 53 yaşındaki evsiz adam, 7 buçuk kilometre uzaklıktaki Ko Lan Adası'na gitmek üzere pet şişelerden yaptığı botla dün sabah saatlerinde denize açıldı.

Ancak botu şiddetli rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle savrulmaya başladı.

Durumu fark eden bir sürat teknesi, sahil güvenliğe ihbarda bulundu. Harekete geçen sahil güvenlik ekibi, botla savrulan adamı kıyıdan yaklaşık 2,4 kilometre uzaklıkta buldu.

Pet şişelerden yaptığı botla denize açıldı, mahsur kaldı

Adam tekneye alınırken, pet şişelerden yaptığı botu da sahil güvenlik teknesine bağlanarak kıyıya kadar çekildi.

Evsiz olduğu ve geçimini plastik toplayarak sağladığı öğrenilen adam, sabah erken saatlerde denize açıldığını ancak ilerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle botun kontrolünü kaybettiğini belirtti.

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