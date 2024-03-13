Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2024 14:16

BM Raportörü: İsrail çocukları öldürerek bir halkı kökünden yok ediyor

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, son 4 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazlasını 5 ayda Gazze'de öldüren İsrail'in "bir halkı kökünden yok ettiğini" söyledi.

BM Raportörü: İsrail çocukları öldürerek bir halkı kökünden yok ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'de çocukları hedef almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Albanese, İsrail'in son 5 aydaki bu çocuk katliamının ABD'deki Philadelphia kenti büyüklüğündeki bir alanda gerçekleştiğine işaret etti.

BM Raportörü: İsrail çocukları öldürerek bir halkı kökünden yok ediyor

Albanese "İsrail (Gazze'de çocukları öldürerek) bir halkı kökünden yok ediyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu belirterek "Bu, çocuklar üzerinden yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama
UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 31 bin 272'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 31 bin 272'ye çıktı
14:11
Doktoru darbeden sanıklar haksız tahrik indiriminden faydalanamadı
14:18
Somali ordusunun geleceği subayları TSK yetiştiriyor
13:51
Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza
14:00
Sorgun YHT Garı hizmete açıldı
13:46
Lübnan, Baalbek'te sivilleri hedef alan İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor
"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor
FOTO FOKUS
Bakan Güler sınır hattında
Bakan Güler sınır hattında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ