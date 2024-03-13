BM Raportörü: İsrail çocukları öldürerek bir halkı kökünden yok ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'de çocukları hedef almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Albanese, İsrail'in son 5 aydaki bu çocuk katliamının ABD'deki Philadelphia kenti büyüklüğündeki bir alanda gerçekleştiğine işaret etti.

Albanese "İsrail (Gazze'de çocukları öldürerek) bir halkı kökünden yok ediyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu belirterek "Bu, çocuklar üzerinden yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.