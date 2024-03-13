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Dünya
AA 13.03.2024 14:37

Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde ihtilafların çözümü önerisini görmezden geldiğini iddia etti

Çin, Güney Çin Denizi'nde ihtilafların sonlandırılması için önerilen tekliflerin Filipinler tarafından "görmezden gelindiğini" öne sürdü.

Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde ihtilafların çözümü önerisini görmezden geldiğini iddia etti
[Fotograf: AFP]

İsmi açıklanmayan Çinli yetkili, konuya ilişkin The Manila Times gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Çinli yetkili, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde ihtilafların sonlandırılması için Nisan 2023'te yaptığı öneriye karşı Manila'nın tepkisiz kaldığını iddia etti.

Habere göre, Çin'in önerileri arasında Filipinlilerin İkinci Thomas Sığı'ndaki ikmal görevlerinin sadece bir gemiyi içermesi ve büyük ölçekli inşaat malzemeleri götürmemesi koşuluyla izin verilmesi de yer alıyor.

İki ülke arasında son dönemlerdeki gerilimin merkezinde ise İkinci Thomas Sığı ve Filipinler'in bölgedeki hak iddiasını güçlendirmek için "bilerek karaya gemi oturttuğu" iddiaları bulunuyor.

Filipinler, teklifi reddetmediklerini açıkladı

Filipinler Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise The Manila Times gazetesinde yer alan "teklifin görmezden gelindiği iddiası" yalanlandı.

Açıklamada, Çin'in tekliflerinin bazılarının "üzerinde çalışılabilir" bazılarının ise "milli çıkarlara aykırı" olduğu kaydedildi.

Çin'in Filipinler'in tekliflerine karşı "bir dizi farklı teklifle" yanıt verdiği vurgulanan açıklamada, bu çözüm önerilerinin Filipin Anayasası ile uluslararası hukuku ihlal edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Ancak Çin tarafı Filipinler'in karşı önerilerini dikkate almak yerine, özellikle Güney Çin Denizi gibi konularda çıkarlarımızı yansıtmayan kendi karşı önerilerini sundu." ifadeleri kullanılarak, Çin'in ikili görüşmelerin detaylarını paylaşmasının kendilerini "şaşırttığı" değerlendirmesine yer verildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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