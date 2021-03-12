Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Peskov: Kremlin'e siber saldırılar artıyor
[Fotoğraf: AP]
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin'in internet sitesine yönelik siber saldırıların arttığını açıkladı.
Sözcü Peskov, 10 Mart'ta devlet kurumlarının internet sitelerinin çalışmasında aksaklıklar olduğunu teyit edememiş ancak bunun mümkün olduğunu söylemişti.
ABD'nin siber saldırı düzenleyeceği iddiası
New York Times, 7 Mart'ta Washington yönetiminden bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, ABD'nin 3 hafta içinde Rus devletinin iç sistemlerine yönelik bir dizi siber saldırı düzenleyeceğini öne sürmüştü.
Moskova'dan "haberler endişe verici" açıklaması
New York Times'da yayımlanan haber sonrası Kremlin'den açıklama gelmişti.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu haberlerin yetkin bir Amerikan yayınında yer almasının endişe uyandırıcı olduğunu açıklarken, "Bu tür saldırılar, uluslararası siber suç teşkil etmektedir" demişti.
Etiketler: ABD Rusya Siber Saldırı
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