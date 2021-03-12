Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 bin 946 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 438 bin 468'e çıktı. 100 binden fazla koronavirüs testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 230 artışla 27 bin 915 oldu.

AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna'da, 38 bin 237 kişi aşılandı.

Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam kaydedilmişti.

