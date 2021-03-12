ABD’de Covid-19’la mücadele sürerken, aşıya ilgiyi arttırmak için devletin zirvesinde yer almış isimlerin kapıları çalındı. Hayatta olan tüm eski başkanlar aşıya çağrı reklamında rol almayı kabul etti.



Eski Başkanlar Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, Ad Council tarafından yayınlanan “Size kalmış” başlıklı reklamlarda Amerikalıları Covid-19 aşılarını yaptırmaya teşvik etti.



Obama kayınvalidesini unutmadı



Obama filmde “Bu aşı umut demektir. Sizi ve sevdiklerinizi bu tehlikeli ve ölümcül hastalıktan koruyacak" mesajını verdi. Obama, Michelle Obama'nın annesini görmek ve "ona sarılıp doğum gününde onu görmek" istediğini vurguladı.



Clinton “İşe geri dönüp, hareket edebilmeyi beklediğini” söyledi. “Yeterince insan kaybettik ve yeterince zarar gördük” diye ekledi.



Bush stadı özledi

Bush’un aklı ise maç izlemekteydi: "Texas Rangers Stadyumu'nda dolu bir stadyumla açılış gününe gitmek istiyorum.”



Reklamda eski First Lady’ler Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush ve Michelle Obama'nın aşı yaptırdığı fotoğraflara da yer verildi.



Reklamın yayınlanan ikinci bölümünde ise Clinton, Bush ve Obama yine Amerikalıları aşı olmaya çağırdı ve aşıları “pandemiyi sona erdirmek ve ülkeyi ileriye taşımak için ilk adım” olarak nitelendirdi. Clinton “Aşı hayatımızı kurtarabilir” dedi.

Bir tek Trump yoktu



Başkanlık forslu kamu spotlarında Eski Başkan Trump, yer almadı. Spotların bazı kısımlarının Başkan Biden’ın yemin töreninde çekildiği, Trump’ın yemin törenine katılmadığı hatırlatıldı.

