ABD Meclisi'nden Florida Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, ABD’de yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmek için iki partili bir senatör grubuna liderlik ettiğini duyurdu.

Rubio, Arkansas, California ve Oregon dahil olmak üzere diğer 15 eyaletin de yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına destek verdiğini açıkladı.

Rubio açıklamasında, "Tasarı, Amerikalıların saatlerini yılda iki kez değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Birçok araştırma, bunun ekonomiye ve ülkeye fayda sağlayabileceğini göstermiştir" dedi.

Tasarıyı destekleyen milletvekilleri, yapılacak değişimin sonuçları için de bir liste hazırladı.

Tasarının kabulüyle araba kazalarında, kardiyak sorunlarda ve mevsimsel depresyon riskinde azalma ve daha az soygun gibi olumlu etkilerin ortaya çıkacağını da dikkate sundu.



