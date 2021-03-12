Tartışmalı seçimin ardından iş başına geldi, nasıl bir başkan olacağı çok tartışıldı.

Göreve başlamasından yaklaşık iki ay sonra, Pew Araştırma Merkezi Amerikalıların nabzını yokladı.

Yapılan ankete göre, Amerikalıların çoğu Başkan Joe Biden’ın Beyaz Saray’daki performansını onaylıyor.

Halkın yüzde 65’i Biden'ın koronavirüs salgınının yarattığı krizi etkili bir şekilde idare edebileceğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 56'sı ise Başkan Biden'ın ABD dış politikasını ve ekonomisini iyi yöneteceğini düşünüyor.

Bölünmüşlük konusuna gelince güven azalıyor

Ancak aşırılık yanlıları nedeniyle bölünmüşlüğü nasıl toparlayacağı konusunda endişeler de yok değil.

Pew Research anketine katılanların yüzde 52’si, Biden'ın önümüzdeki yıllarda ABD'yi birleştirebileceğine inanmıyor.

Trump'tan fazla destek aldı

Görevinde 2 ayı geride bırakan Biden, eski Başkan Trump'tan daha geniş bir desteğe sahip. Biden, memnuniyet oylarının yüzde 54’ünü elinde bulunduruyor.

Trump ile karşılaştırıldığında Trump'ın onay notu, 2017'de Başkanlık koltuğuna oturduğunda yüzde 44’tü.