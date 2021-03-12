Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da 2 binin üzerinde can kaybı

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 233 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 272 bin 889’a çıktı.

75 bin 412 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 277 bin 717 oldu.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 164 bin 66 vaka ve 63 bin 10 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 958 bin 566’ya ulaştı.

Kolombiya'da vaka sayısı 2 milyon 290 binin üzerinde

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 60 bin 858’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 579 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 290 bin 539’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 191 bin 171’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin en fazla vaka görülen 12'nci ülke

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 493’e, 8 bin 204 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 177 bin 898’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 968 bin 462 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da vaka sayısı 2 milyon 151 bini geçti

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 654 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 470 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 193 bin 142’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 151 bin 28’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 93’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.