Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zulu Kralı Goodwill Zwelithini 72 yaşında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
Güney Afrika'da, Zulu kabilesinin lideri olan Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin hayatını kaybetti.
Kraliyet ailesi, diyabet hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede olduğu bilinen Kral Zwelithini'nin durumunun kötüleştiği ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Güney Afrika'nın en kalabalık etnik gruplarından
Zulu Krallığı'nın en uzun süre koltukta kalan monarkı olan 72 yaşındaki Zwelithini, babasının ölümünün ardından 1968'de taç giymişti.
11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika’nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulular, sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.
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