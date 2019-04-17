Peru Devlet Başkanı Martinez Vizcarra, 69 yaşındaki eski liderin, Jose Casimiro Ulloa Hastanesi'nde acilen ameliyata alınması sonrası yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Peru Sağlık Bakanlığı, kendisini başından tabancayla vuran Garcia'nın, Casimiro Ulloa hastanesine kaldırıldığını ve ameliyata alındığını bildirmişti.

Açıklamada, Garcia'nın durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna da eski devlet başkanının, başkent Lima'da polis tarafından tutuklanmadan hemen önce kendisini vurduğunu söylemişti.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia için mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

12 ülkede rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Kaynak: AA