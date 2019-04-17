Dünya
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 5 yaralı
17 Nisan 2019 Çarşamba 18:50 - Son Güncelleme 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:19
Somali'de bir otelin önüne park edilen bomba yüklü araç patladı. Meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Somali Polis Sözcüsü Zakia Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Dabka Caddesi'ndeki bir lokantanın önünde bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini belirtti.
Hüseyin, patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Kaynak: AA, DHA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.