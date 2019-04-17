Avusturya’da ırkçılara birçok kesimden destek verildiği ortaya çıktı. Göçmen ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi"nin geçen yıl 1 milyon 130 bin Euro yardım topladığı belirlendi.

Şok eden gelişme bu gruba açılan mali ceza davasında yaşandı. Irkçı gruba düzenli bağışta bulunan kişilerin listesi ortaya döküldü.

Irkçı gruba bağış yapanlar arasında, ordu mensupları, yazarlar ve akademisyenler bile var. Avusturya Özgürlük Partisi'nden siyasi isimler de ırkçı gruba bağış listesinde yer aldı.

Avusturya kamuoyunun yakından tanıdığı, Suriye asıllı "İslam Uzmanı" Laila Mirzo’nun da ırkçılara bağış yapanların arasında yer alması dikkat çekti.

İslam düşmanlığı ile bilinen Mirzo’nun, ırkçı gruba desteği, Avrupa’da Orta Doğu kökenli isimlerin Müslümanlara karşı bilinçli olarak kullanıldığı yorumlarına yol açtı.

Kaynak: TRT Haber