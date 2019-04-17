ABD Senatosu'na geçen hafta sunulan skandal yasa tasarısının yankıları sürüyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde F-35 sevkiyatının engellenmesinin öngörüldüğü tasarıda, kritik bir başlık daha var. Doğu Akdeniz…

Tasarıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını hedef alan maddeler dikkat çekiyor ve ABD'nin 1987'den bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması talep ediliyor.

Yunanistan ve Rum tarafına askeri eğitim yardımı

Yunanistan’a 3 milyon dolarlık silah finansmanın da yer aldığı tasarıda, Yunanistan ve Rum tarafında ikişer milyon dolarlık askeri eğitim yardımı da öngörülüyor. Ayrıca ABD, İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması isteniyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ziyaret

Tasarı, Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun imzasını taşıyor.

Senatör Menendez, tasarıyı sunmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret ederek Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz keşifleri, enerji güvenliği ve ABD-Rum ilişkilerinin geliştirilmesi konuları gündeme geldi.

KKTC’den tasarıya tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan tasarıya tepki geldi. Açıklamada, silah ambargosunun kaldırılmasının bölgede silahlanma yarışına neden olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, senatörlerin Rum-Yunan çıkarlarına hizmet eden bilindik kişiler olduğu belirtilerek, her yıl benzer tasarıların komite aşamasında reddedildiği hatırlatıldı.

Kaynak: TRT Haber