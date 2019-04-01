Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden, olayın görüntülerinin yer aldığı haberi paylaşarak, "Kesinlikle kınadığım iğrenç bir saldırı. Avusturya'da tüm dinlerin saygı ve barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

Eine widerliche Attacke, die ich auf das Schärfste verurteile. In #Österreich stehen wir für ein respektvolles und friedliches Miteinander aller Religionen! https://t.co/y21ox7omZ0 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 31 Mart 2019

Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden saldırgana tepki göstererek, mağdurla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Öte yandan, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Kurz’un paylaşımını da eleştirerek, ülkede artan İslam düşmanlığını aşırı sağcı hükümetin tetiklediğini ifade etti.

Saldırıya maruz kalan başörtülü kadın tarafından çekilen görüntülerde, Avusturyalı yaşlı bir kadın, Avusturya doğumlu Müslüman kadına ırkçı ağır hakaretlerde ve fiziki saldırıda bulunuyor.

Kaynak: AA