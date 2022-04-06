Basın toplantısı düzenleyen Devlet Başkanı Pedro Castillo, kamuoyu düzeninin sağlanması amacıyla ilan ettikleri sokağa çıkma yasağı kararının kaldırıldığını duyurdu.

Castillo, "Bu andan itibaren kararı iptal ediyoruz, Peru halkının sükûneti için çağrıda bulunacağımızı ilan etmeliyim, Kongrede diyalog teklifimizi yenileyeceğiz" ifadesini kullandı.

''Niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil''

Peru halkına birlik olma çağırısında bulunan Castillo, "Kongrenin sahip olduğu her komisyonla her alanda konuşalım, niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil, daha çok yurttaşların sağlığını ve hayatını korumaktır" dedi.

Devlet Başkanı Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Lima ve yakındaki liman kenti Callao'da olağanüstü hal ilan ederken sokağa çıkma yasağını da duyurmuştu.