ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Blinken, her iki isimle görüşmesinde de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadıklarını ve bu durumu kabul etmediklerini dile getirdi.

"Barış görüşmelerine öncelik verilmeli"

Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sükûnet, tansiyonun artırılmaması ve diplomasinin işletilmesine vurgu yaparak hem Aliyev, hem de Paşinyan'a "iki ülke arasındaki barış görüşmelerine öncelik verilmesi" konusunda teşvikte bulundu.

Aliyev ile Paşinyan arasında bugün yapılması planlanan görüşmenin önemine işaret eden Blinken, ABD'nin her iki ülkeye de diplomatik anlamda her konuda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

"Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum"

Aliyev, geçen haftaki açıklamasında, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaları gerektiğini belirterek "Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da kapsamlı bir barış anlaşması müzakerelerinin derhal başlatılmasına hazır olduklarını açıklamıştı.

Aliyev ile Paşinyan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün görüşmesi bekleniyor.