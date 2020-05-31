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Peru'da COVID-19 vaka sayısında en fazla günlük artış
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 371'e yükseldi, vaka sayısı ise 7 bin 386 artarak 155 bin 671'e çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 66 bin 447'ye yükseldi.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 05:17
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