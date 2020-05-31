Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 371'e yükseldi, vaka sayısı ise 7 bin 386 artarak 155 bin 671'e çıktı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 66 bin 447'ye yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.