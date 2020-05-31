Haber Giriş: Kaynak: AA
Mısır'da 19 silahlı militan öldürüldü
[Grafik: TRT Haber]
Mısır ordusu, Sina'nın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 19 silahlı militanı öldürdü. Operasyonlarda ayrıca, patlayıcı maddeler ve tüfekler ele geçirildi.
Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun son günlerde Sina'nın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 19 silahlı militanın öldürüldüğünü belirtti.
Rifai, operasyonlar sırasında 5 askerin öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.
İki operasyon sırasında tehlikeli 3 militanın öldürüldüğünü aktaran Rifai, patlayıcı madde, otomatik tüfekler ve RPG roketatarların ele geçirildiğini kaydetti.
Rifai, hava kuvvetlerinin militanların bulunduğu yerlere operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.
Etiketler: mısır sina silahlı militanSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 03:21
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