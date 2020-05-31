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Ruanda'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişinin 65 yaşında olduğu açıklandı.
Ruanda Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.
Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki bir kamyon sürücüsü olduğu belirtildi.
Ruanda'da bugüne kadar 65 bin 608 test yapılırken 355 kişide COVID-19 tespit edildi.
Etiketler: Ruanda koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 02:51
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