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Dünya
AA 28.11.2023 13:08

Peru'da başsavcı, göstericilerin öldürülmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasını istedi

Peru'da bir başsavcı, Ulusal Meclis'ten, yılbaşındaki hükümet karşıtı protestolarda göstericilerin öldürülmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin yargılanmasını talep etti.

Peru'da başsavcı, göstericilerin öldürülmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasını istedi
[Fotograf: AFP]

Başsavcı Patricia Benavides, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin yargılanmasının önünün açılması için yargılama izni istedi.

Benavides, Ulusal Meclis'e başvurusunda, yılbaşındaki hükümet karşıtı protestolarda göstericilerin ölümünden dolayı Boluarte'yi "kasten adam öldürmekle" itham etti.

Peru Ulusal Meclisinin başvuruyu yerinde bulması ve milletvekillerinin çoğunluğunun onayı halinde, Boluarte'nin yargılanmasının önü açılacak.

Cumhurbaşkanının yargılanmasının meclis onayına bağlı olduğu Peru anayasasına göre, söz konusu onayın çıkmaması durumunda Boluarte, görev süresi dolduğunda yargılanabilecek.

Cumhurbaşkanı Boluarte iddiaları reddetti

Dina Boluarte ise Başsavcı Benavides'in iddialarını reddederek suçlamaları "alçakça" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Boluarte, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkedeki herkesin Başsavcılık ofislerine nasıl baskın yapıldığını ve ekibinden birkaç kişinin yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklandığını görmesinin ardından böyle bir talebin sunulması garip" ifadesini kullandı.

İnsan hakları örgütleri tarafından göstericilere "orantısız güç" kullanmakla itham edilen Boluarte, şiddet eylemlerinde suç örgütlerini ve "solcu radikal grupları" suçluyor.

Peru'da 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan 5 liderden 2'si kongre tarafından azledilirken bunlardan hiçbiri görev süresini tamamlayamadı.

Başsavcı yolsuzluk dosyasını kapatmakla suçlanmıştı

Öte yandan Başsavcı Benavides, son günlerde bazı milletvekillerinin karıştığı yolsuzluk soruşturmasını kapatmakla suçlanmıştı.

Başvsacı Benavides ise hakkındaki iddiaların "kendisinin insan haklarını savunma gayretlerine misilleme" olduğunu savunmuştu.

Peru'da hükümet karşıtı gösteriler

Peru'da önceki Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, geçen yıl kongreyi askıya alma girişiminin ardından azledilmişti.

Castillo'nun azledilmesinin ardından 11 Aralık 2022'de sokaklara dökülen binlerce gösterici, hükümet karşıtı protesto eylemleri başlatmıştı.

Gösterilerde bugüne kadar 64 kişi öldü, yaralı sayısı 1700'ü aştı.

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