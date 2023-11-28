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Dünya
AA 28.11.2023 13:08

İsrail güçleri El-Halil'de 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri El-Halil'de 4 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri El-Halil kentinin kuzeybatısındaki Surif kasabasına baskın düzenledi.

Baskında aralarında bir yaşlının da olduğu 4 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine de baskın düzenledi. Burada bir evi kuşatma altına alana askerler, içerdekilerin teslim olmasını istedi.

Baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile askerler arasında çatışma çıktı.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan geçici ateşkes devam ederken İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarını sürdürüyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in, geçici ateşkesin devam ettiği 4 gün boyunca Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki baskınlarını artırdığını bildirmişti.

Kurum, 7 Ekim'den bu yana 3 bin 260 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 260'ının 4 günlük süre zarfında gerçekleştiğini kaydetmişti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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