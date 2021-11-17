Ankara’da yapılan görüşme sonrasında Türkiye ile ABD heyetlerinin mutabık kaldıkları ikinci toplantı 16 Kasım’da Pentagon’da gerçekleştirildi.

Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)’ndan açıklama yapıldı.

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ABD gündeminden öne çıkan başlıkları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/wDH3Mybb5F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

Amerikan heyetine başkanlık eden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper’ "TSK'nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdıklarını" ifade etti.

"Heyetler, ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerin üzerine bina edilecek şekilde birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı."

Karadeniz'de iş birliği vurgusu

Görüşmede terörizm ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da güvenlik konularının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Cooper’ın aynı zamanda Karadeniz’deki iş birliğini de vurguladığı ifade edildi.

"İki taraf aynı zamanda ikili savunma iş birliğini ve uzun ömürlü savunma ilişkimizi ilerletmeye yönelik hedefimizi de ele aldılar. Müsteşar Cooper ABD’nin NATO’ya destek noktasında Türkiye’nin modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden vurguladı."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada ise heyetler arası toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği ifade edilmişti.