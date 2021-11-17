ABD'de yüksek miktarda ilaç kullanımı sebebiyle aşırı dozda uyuşturucu madde alınması sonucu yaşanan ölümler kronik soruna dönüştü. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamlara göre ülke tarihinde rekor kırıldı.

-Pentagon'dan Türkiye açıklaması

-Malcolm X suikastinde yeni gelişme

-Opioid ölüm rekoru



ABD gündeminden öne çıkan başlıkları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/wDH3Mybb5F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nin raporu 2020 ile 2021 yıllarının Nisan ayları arasında 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Bu ülke tarihinde 1 yılda kayda geçirilen en yüksek rakam.



Ülkede özellikle ağrı kesiciler içerisinde yer alan ve çoğu fentanil olan ve bağımlılığa sebep olan opioid yani uyuşturucular sebebiyle ölümler artıyor.



Aşırı dozdan ölümler en çok fentanil nedeniyle görülürken, metamfetamin ve kokain gibi uyuşturuculardan ölümlerin de bu maddelerin içine fentanil karıştırılması nedeniyle arttığı belirtiliyor.



Kayıplar Biden'ın da gündeminde



Başkan Joe Biden da konuyla ilgili bir mesaj yayımladı.



"Salgını yenmek için adımlar atmaya devam ederken, ülke genelinde aileleri ve toplulukları etkileyen bu aşırı doz ilaç kullanımı salgınını görmezden gelemeyiz."



Ülkede ilaç firmalarına, opioidin bağımlılık yaptığı uyarısını yeterli şekilde yapmadıkları gerekçesiyle davalar açılıyor.



Son rakamlar dava sayısının artacağına işaret ederken bu sorunla mücadele için siyaset çevrelerinin harekete geçmesi isteniyor.

