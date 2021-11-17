Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması
[Fotoğraf: AA]
Lübnan, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini hafifletme girişimleri kapsamında Belarus'a seyahat kısıtlaması getirdi.
Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürü Fadi el-Hasan, Lübnan'dan Belarus'a gidecek yolcuların, giriş vizesi veya oturum belgesi olan kişilerle sınırlandırıldığı genelgeyi yayınladı.
Polonya-Belarus hattındaki bazı yabancı yolcuların Beyrut üzerinden Belarus'a ulaştığı aktarılan genelgede, Belarus'a ulaşan söz konusu yolcuların kaçakçıların yardımıyla Polonya topraklarından Avrupa'ya gitmeye çalıştığının anlaşıldığı söylendi.
Genelgede, Belarus'a gitmek isteyen yolcular ile Avrupa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan göçmenleri ayırmanın zor olması nedeniyle uygulamaya başvurulduğu belirtildi.
Etiketler: Lübnan Polonya Sınır Güvenliği
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