BBC'de yer alan habere göre, 300 yıldan fazla süredir Sitwell ailesine ait olan evde bulunan Osmanlı atlasından sadece 50 nüsha basıldı.

1 milyon liraya satıldı

Dreweatts Müzayede Evi, söz konusu Osmanlı atlasının, "İslam dünyasında basılan ilk atlas" olduğunu açıkladı.

Son derece nadir olan bu atlas, İngiltere'deki bir alıcıya tahmin edilenin 4 katından fazla bir meblağ olan yaklaşık 1 milyon 230 bin liraya (86 bin 250 sterlin) satıldı.

Atlas, dünyanın farklı bölgelerini gösteren elle renklendirilmiş 24 harita içeriyor.

"Büyüleyici bir obje"

Dreweatts Müzayede Evi'nden uzman Denise Kelly, atlasla ilgi yaptığı değerlendirmede, "Bu harika bir atlas. Ciltleme, coğrafi haritalar ve gökyüzüne ilişkin haritanın durumu olağanüstü. Satışa çıkacak büyüleyici bir obje" dedi.

Atlasın, İngiltere'ye, Sitwell ailesi üyesi General Lord Hely-Hutchinson tarafından getirildiği tahmin ediliyor.

