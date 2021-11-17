Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 22:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
KKTC'de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınında son 24 saatte 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildi.
KKTC Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 18 bin 222 test yapılırken, 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildiğini ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Toplam vaka sayısı 25 bin 526'ya ulaştı
Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 25 bin 526'ya ulaştı.
Lefkoşa'da 103, Girne'de 57, Gazimağusa'da 78, Güzelyurt'da 1, Lefke'de 1 ve İskele'de 11 vaka görüldü.
KKTC'de en son dün tespit edilen 220 vaka ile vaka sayısında rekor kırılmıştı.
Salgında bugüne kadar 93 kişi hayatını kaybederken, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Etiketler: KKTC Koronavirüs
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