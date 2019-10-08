ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanları Mark Milley ve ABD Savunma Bakanlığı ile Türkiye'nin Suriye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonla ilgili istişarede bulundu.

Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki birlikleri operasyon alanından çektiklerini söyledi.

Hoffman şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki, Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerini, güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin düzenleyeceği olası bir operasyon için alandan çıkardık. Ancak bu tamamen çekilmek anlamına gelmiyor. Şu anda Suriye'deki kuvvet sayımızda hiçbir değişiklik yapmadık."

Kaynak: REUTERS, TRT Haber