Almanya'da polisin yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusuna ait bir savaş uçağı, yerel saatle 15.00 sularında Zemmer ile Rodt kasabaları arasındaki bir bölgeye düştü.

Resmi olmayan bilgilere göre F-16 tipindeki uçağın pilotu fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu ve tedavi altına alındı.

Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevrede yaşayanlar kaza mahallinden uzak tutuluyor.

Başka yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken, yetkililer kaza nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: AA