Dünya

Tayland'da akaryakıt istasyonundaki hortum kamerada

08 Ekim 2019 Salı 16:59 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 17:45

Tayland'da bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan hortum, büyük korkuya sebep oldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA ]