Dünya
Tayland'da akaryakıt istasyonundaki hortum kamerada08 Ekim 2019 Salı 16:59 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 17:45
Tayland'da bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan hortum, büyük korkuya sebep oldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
[Fotoğraf: DHA ]
Hortum, Tayland’ın başkenti Bangkok’un Samut Prakan bölgesindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında çıktı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, hortumu gören insanlar korkuyla kaçmaya çalışıyor. Görüntüyü kaydeden kişi ise bir markete sığınıyor.
Yerel medya, hortumun 10 dakika kadar sürdüğünü ve akaryakıt istasyonunun çevresindeki reklam panolarının yıkıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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