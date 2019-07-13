ABD'de göçmenlerin yaşam koşullarına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, göçmenlerin insanlık dışı koşullarda tutulduğu eleştirilerine karşı Teksas’ta bulunan 2 tesisi gezdi.

Pence, göçmenlerin durumdan memnun olduklarını söyledi. Ziyaretin en dikkat çekici bölümü ise Pence’in göçmenlerin tutulduğu noktaya gitmesiydi.

Mike Pence, bir kafesi andıran tel örgülerle çevrili alanın ardında duran göçmenlerle konuşmadı. Sadece yanındaki yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Trump yönetimi, göçmenler üzerindeki baskısını arttırmakta kararlı.

Trump, daha önce 2 kez hükümetin kapanmasına yol açan Meksika sınırına duvar örülmesi konusunu bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Washington yönetimi, Yüksek Mahkemeden Meksika sınırına duvar inşasında Pentagon bütçesinin kullanılması için talepte bulundu.

Trump daha önce de Meksika sınırına duvar inşa edebilmek için ulusal çapta acil durum ilan etmişti.

Kaynak: TRT Haber