Amerika Birleşik Devletleri, yasa dışı göçmenlere karşı çözümü onları tutuklamakta buldu.

Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi pazar günü 10 kentte göçmenlere karşı operasyon başlatıyor.

Operasyonla sınır dışı edilme süreçleri hızlandırılan ailelerin tutuklanması hedefleniyor.

Hedefte 2 bin göçmen var

Tutuklanan göçmenler, önce gözaltı merkezlerinde tutulacak, daha sonra sınır dışı edilecek. Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, sınır dışı edilmesi kararlaştırılan en az 2 bin göçmeni hedef alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında Meksika sınırından ülkeye yasa dışı giren göçmenlerin tutuklanmaya başlayacağını açıklamıştı.

“Ülkeye girmeye çalışan milyonlarca yasa dışı göçmen geldikleri gibi gönderilecek” demişti.

Kaynak: NY Times

