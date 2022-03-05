Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
PayPal Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Online ödeme platformu PayPal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto gerekçesiyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı.
Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, PayPal CEO'su Dan Schulman, "Şirket, Ukrayna'daki askeri operasyonu kınama konusunda uluslararası toplumun yanında duruyor" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği üyeleri ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklarken, Volkswagen, IKEA, H&M, Siemens gibi büyük şirketler de ülkedeki hizmetlerini durdurdu.
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