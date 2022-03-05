Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, PayPal CEO'su Dan Schulman, "Şirket, Ukrayna'daki askeri operasyonu kınama konusunda uluslararası toplumun yanında duruyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyeleri ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklarken, Volkswagen, IKEA, H&M, Siemens gibi büyük şirketler de ülkedeki hizmetlerini durdurdu.