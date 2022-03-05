UNHCR başkanı Filippo Grandi "Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa'da gördüğümüz en hızlı ilerleyen mülteci krizidir" dedi.

Grandi ayrıca çoğu mültecinin şu anda Avrupa'da yaşayan arkadaşlar, aile ve diğer tanıdıklarıyla bağlantı kurduğunu, ancak gelecekteki dalgaların daha karmaşık olacağı konusunda uyarıda bulundu.