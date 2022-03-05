Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
BM: Ukrayna'dan ayrılan mültecilerin sayısı 1,5 milyona yükselebilir
[Fotoğraf:AA]
BM Mülteci Dairesi Başkanı Grandi Ukrayna'daki durumun vahim olduğunu, Rusya saldırısından kaçan mültecilerin sayısının 1,3 milyon olduğunu, hafta sonu 1,5 milyona yükselebileceğini söyledi.
UNHCR başkanı Filippo Grandi "Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa'da gördüğümüz en hızlı ilerleyen mülteci krizidir" dedi.
Grandi ayrıca çoğu mültecinin şu anda Avrupa'da yaşayan arkadaşlar, aile ve diğer tanıdıklarıyla bağlantı kurduğunu, ancak gelecekteki dalgaların daha karmaşık olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Son Haberler
- 17:02
- 17:06
- 17:13
- 16:49
- 17:14
Sıradaki Haber
Ukrayna'dan Polonya'ya son 24 saatte 106 bin kişi geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz