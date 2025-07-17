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Dünya
Independent 17.07.2025 06:38

Park cezasını yere atan kadına bu kez de çöp atma cezası kesildi

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde bir kadın, aldığı park cezasını yere attığı için ikinci kez cezalandırıldı. Kadına çöp atma suçundan 250 sterlin para cezası kesildi.

Park cezasını yere atan kadına bu kez de çöp atma cezası kesildi

Olay, Falmouth kentinde sivil bir trafik görevlisinin, kadının aracını yükleme yapılması yasak olan bir bölgede durdurmasıyla başladı. Kadına park yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza yazıldı.

Ancak kadın, aracının camına bırakılan cezayı sinirle yırtıp yere attı. Bu sırada görevliye sözlü hakarette bulundu. Tüm olay, görevlinin vücut kamerası tarafından kaydedildi.

Cornwall Belediyesi, söz konusu görüntüleri paylaşarak kadının çöp atma suçundan 250 sterlin sabit ceza aldığını duyurdu. Kadın, cezayı erken ödediği için ceza miktarı 150 sterline indirildi. Park cezası ise geçerli sayıldı ve yeni bir kopyası kendisine gönderildi.

Cornwall Belediyesi çöp atmaya karşı sıkı önlem alıyor

Bu olay, Cornwall’da çöp atma nedeniyle ceza alan üçüncü vaka oldu. Bir adam, St Austell yakınlarında aracından yumurtalı tatlı kutusunu yola attığı için 250 sterlin ceza aldı. Falmouth’ta başka bir kadın da araca binerken içecek şişesini yere attığı gerekçesiyle aynı cezaya çarptırıldı.

Her iki olayda da kamuya açık kamera kayıtları ve vatandaşların gönderdiği görüntüler incelemeye alındı. Belediye, suçluların kimliğini tespit ettikten sonra her ikisine de erken ödeme sayesinde 150 sterline düşen cezalar uyguladı.

Cornwall Bölge Meclisi Toplum Güvenliği ve Halk Sağlığı Sorumlusu Thalia Marrington, "Cornwall çok güzel bir yer ve biz de böyle kalmasını istiyoruz. Elimizde kanıt varsa, sorumluları mutlaka tespit etmeye çalışıyoruz," dedi.

Marrington, kapı zili ve güvenlik kamerası görüntülerinin önemine dikkat çekerek, bu tür kayıtları olan vatandaşlardan belediyeye bildirimde bulunmalarını istedi.

 

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