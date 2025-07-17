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Dünya
AA 17.07.2025 06:18

Yunanistan'da İsrail'e askeri malzeme götürülmesini engellemek için eylem yapıldı

İsrail'e Yunanistan üzerinden askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürülmesini engellemek amacıyla Pire Limanı'nda eylem yapıldı.

Yunanistan'da İsrail'e askeri malzeme götürülmesini engellemek için eylem yapıldı

Yunanistan Konteyner Taşımacılığı İşçileri Birliği (ENEDEP), Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası (PAME) ve Pire İşçileri Birliği'nin ortak çağrısıyla düzenlenen eyleme, Gazze'ye destek vermek isteyen işçi ve sendikalıların yanı sıra öğrenciler katıldı.

Pire Limanı'nda "Filistin’e özgürlük" sloganı atan eylemciler, askeri amaçla kullanılacak demir çeliğin İsrail'e gönderilmesine karşı çıktı.

AA muhabirine konuşan ENEDEP Başkanı Markos Bekris, Asya'dan gemiyle gelen ve içerisinde savunma sanayisinde kullanılacak demir çelik bulunan 5 konteyner dolusu yükün Yunanistan'ın Pire Limanı'na indirilerek, İsrail'e gidecek bir başka gemiye yüklenmesinin istenildiğini aktardı.

Yunanistan'da İsrail'e askeri malzeme götürülmesini engellemek için eylem yapıldı

Bekris, "Biz ülkemizin ve limanımızın bu savaşa ve savaşta kullanılacak askeri malzemenin taşınmasına karışmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu askeri malzemenin kendi devletini kurmak için mücadele veren Filistin halkına karşı kullanılmasını, kadınların ve çocukların öldürülmesini istemiyoruz. Ellerimizi kire bulaştırmak, masum insanların kanına boyamak istemiyoruz." dedi.

Liman işçilerinin İsrail'e gitmesi planlanan bu konteynerleri taşımayı kesinlikle reddettiğini söyleyen Bekris, "Yük olduğu gibi gemide kalacak ve geldiği yere geri dönecek." diye konuştu.

Eyleme, Filistin halkına destek için geldiğini söyleyen ve soyadını belirtmek istemeyen Katerina isimli kadın ise "Filistin'deki soykırımın devam etmesi için kullanılacak askeri malzeme içeren yükün taşınması isteniyor." şeklinde konuştu.

Katerina, Avrupa Birliğinin (AB) ve Yunanistan'ın emperyalist güçlerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Daha önce hedeflerinde başka halklar vardı, şimdi Filistin halkı var, daha sonra başka halklar olacak. O nedenle durdurulmalılar." ifadelerini kullandı.

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