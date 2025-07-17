İngiltere aşırı sıcakla mücadele ediyor: Hortumla su kullanmak yasaklandı

Yılın dördüncü sıcak hava dalgası bu hafta ülkeyi etkisi altına alırken, perşembe ve cuma günleri güneydoğu İngiltere’de sıcaklıkların 29 dereceye kadar çıkması, cumartesi günü ise 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

1893’ten bu yana en kurak ilkbaharı yaşayan İngiltere’de, milyonlarca kişi su sıkıntısı ve kuraklıkla mücadele ediyor.

Bu kapsamda, ülke genelinde yaklaşık 7 milyon kişiye — yani İngiltere nüfusunun yüzde 10’undan fazlasına — su kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getirildi.

Yeni kısıtlamalar: Güney, kuzey ve batı İngiltere etkileniyor

Güney İngiltere’de hizmet veren Southern Water firması, Hampshire ve Wight Adası’nda yaşayan yaklaşık 1 milyon müşterisi için 22 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla hortum yasağı uygulanacağını duyurdu.

Şirket, “İngiltere, son yüzyılın en sıcak ve en kurak ilkbaharını yaşadı. Haziran ayı ise kayıtlardaki en sıcak haziran olarak kaydedildi” diyerek yasağın çevreyi korumak ve suyun adil kullanımını sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.

South East Water da cuma günü Kent ve Sussex’te yaşayan 1.4 milyon müşterisine hortum yasağı getirdiğini açıkladı. Şirket, 30 Haziran’da günlük 680 milyon litre su tüketildiğini ve bunun yaz ayları için ortalamanın 100 milyon litre üzerinde olduğunu duyurdu.

Yorkshire’da 5.5 milyon kişiye yasak

Cuma günü Yorkshire bölgesinde yürürlüğe giren başka bir hortum yasağı ise 5.5 milyon kişiyi etkiliyor. Yorkshire Water, bölgenin bu yıl hem en kurak hem de en sıcak ilkbaharı yaşadığını, şubat ile haziran ayları arasında yalnızca 15 santimetre yağış düştüğünü bildirdi. Bu miktar, yıllık ortalamanın yarısından daha az.

Ayrıca, bölgedeki su talebinin normalden fazla olduğu ve rezervuarların doluluk oranının yüzde 55.8’e kadar düştüğü, bunun da normal seviyenin yüzde 26.1 altında olduğu açıklandı.

Çevre Ajansı ve sağlık yetkililerinden uyarılar

Mayıs sonunda, İngiltere Çevre Ajansı kuzeybatı bölgesini resmen "kuraklık" statüsüne aldı. Ajans, bölgedeki baraj doluluk seviyelerinin 1984, 1995 ve 2022 yıllarındaki kuraklık seviyelerinden daha düşük olduğunu belirtti.

Cumartesi günü Ross on Wye kentinde sıcaklık 33 dereceye ulaştı. Pazar günü de sıcak havanın devam etmesi bekleniyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Midlands bölgesinden güney İngiltere’ye kadar uzanan geniş bir alan için “turuncu” sağlık uyarısı yayımladı. Bu bölgeler arasında Londra da bulunuyor. Kuzeydoğu, kuzeybatı ve Yorkshire bölgeleri ise hâlâ “sarı” uyarı seviyesinde.

Yetkililer, sıcaklıkların hafta sonunda ölüm oranlarında artışa neden olabileceği uyarısında bulundu. UKHSA, “etkilenen bölgelerde ciddi etkilerin” beklendiğini ve ölümlerde artış yaşanabileceğini açıkladı.