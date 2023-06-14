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Dünya
Independent, RT, Politico 14.06.2023 18:21

Paris'te insanlarla farelerin mücadelesini fareler kazandı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun bir komite kurarak, insanlarla farelerin birlikte uyum içinde yaşayıp yaşayamayacağının araştırılmasını istediği duyuruldu.

Paris'te insanlarla farelerin mücadelesini fareler kazandı
[Fotograf: Reuters]

Paris Belediyesi'nde kamu sağlığından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Anne Souyris, "Belediye başkanımızın rehberliğinde ortak yaşamı araştırmak için bir komite kuracağız. Komite, Parisliler ve farelerin birlikte var olmasının insanlar için dayanılmaz olmayan en etkili yolunu bulacak" ifadelerini kullandı.

1,8 milyon dolarlık fon harcanmıştı

Paris Belediyesi'nin yeni politikası, 6 milyon farenin yaşadığı şehirde bu kemirgenlere karşı daha önce alınan önlemlerden ciddi bir geri adım anlamına geliyor.

Şehir yönetimi 2017 yılında farelerle mücadele için bir plan açıklamış, hava geçirmeyen çöp kutuları ve binlerce noktaya bırakılan fare zehirleri için 1,8 milyon dolarlık fon harcanmıştı.

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Paris'teki fare sorunu geçen aylarda emeklilik reformu protestoları kapsamında temizlik işçilerinin göreve gitmesiyle iyiden iyiye gün yüzüne çıkmıştı.

Paris'teki fare sayısının insan sayısının yaklaşık üç katı olduğu düşünülüyor.

Hidalgo'nun yeni planını eleştirenler, kararın kemirgenlerle mücadelede "havlu atmak" anlamına geldiğini söylerken, bazı hayvan hakkı gruplarıysa yeni planı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'in farelerle yüzyıllardır çalkantılı bir ilişkisi bulunuyor.

14. yüzyılda şehir nüfusunun yarısını öldüren hıyarcıklı veba salgınının yayılmasının baş sorumlusu olarak görülen fareler, 1870-71'deki Fransa-Prusya Savaşı sırasındaki Paris Kuşatması'nda ise şehir sakinlerinin kıtlıktan ölmesini engellemişti.

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