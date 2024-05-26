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Dünya
Reuters, AA 26.05.2024 14:23

Papua Yeni Gine'de heyelan: Can kaybı 670'in üzerinde

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Papua Yeni Gine şefi Serhan Aktoprak, gerçekleşen heyelan felaketindeki tahmini ölü sayısının 100'den 670'e yükseldiğini açıkladı.

En az 150 ev toprak altında

Revize edilen ölü sayısı Yambali köyü ve Enga eyaleti yetkililerinin toprak kayması nedeniyle 150'den fazla evin toprak altında kaldığı yönündeki hesaplamalarına dayanıyor. Önceki tahmin 60 evin gömüldüğüne yönelikti.

AP'ye konuşan Aktoprak, "Şu anda 670'den fazla kişinin toprak altında olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Yerel yetkililer facianın yaşandığı cuma günü ölü sayısının 100 veya daha fazla olduğunu belirtmişti. Bu sabaha kadar ise yalnızca beş cenaze ve altıncı kurbanın bir bacağı bulunmuştu.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Can kaybı 670'in üzerinde

Hayatta kalanları bulma umudu tükendi

Papua Yeni Gine hükümeti resmi olarak daha fazla uluslararası destek talep etmesi gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.

Aktoprak, kurtarma ekiplerninin toprak altında 6 ila 8 metre derinlikte hayatta kalanları bulma umudunu kaybettiğini söyledi.

Arazide tehlike devam ediyor

Hükümet yetkilileri, üç ila dört futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan ve ana otoyolu kesen devasa toprak yığınının her iki tarafında daha güvenli bir zeminde tahliye merkezleri kuruyor.

Heyelanın gerçekleştiği arazi hala kaydığı için enkaz üzerinde çalışmak zor ve kurtarma ekipleri için tehlike teşkil ediyor.

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Birleşmiş Milletler Heyelan Gine
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