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Dünya
TRT Haber 26.05.2024 07:31

Rusya Harkiv'i vurdu: En az 5 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı

Rusya, Harkiv'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Kente düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ve Belarus'taki görüşmeler temel alınarak müzakerelere geri dönülebileceğini söyledi.

Rusya Harkiv'i vurdu: En az 5 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan bir mağazayı vurdu. Mağazaya 2 güdümlü füze isabet etti. Saldırıda en az 5 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Yetkililer ayrıca 17 kişinin akıbeti hakkında henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Sahada çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den müzakerelere dönülebileceği mesajı geldi.

Daha önce Türkiye ve Belarus'ta gerçekleşen müzakerelere işaret etti.

Buralarda varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gelişmelerden yola çıkarak ilerlenebileceğini ifade etti.

Olası müzakerelerin kiminle yürütüleceğine ilişkin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin meşruiyeti kalmadığını söyledi.

"Putin dışında tüm dünya çabalıyor" 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Putin'in İsviçre'de düzenlenmesi planlanan, Rusya'nın davet edilmediği 'Barış Zirvesi'nden korktuğunu öne sürdü.

15-16 Haziran'da düzenlenmesi planlanan zirvenin yapılması için "Putin dışında tüm dünya çabalıyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya ilave askeri yardım yapılacağı açıklaması geldi.

Yardımın, aralarında çeşitli top mermileri ve güdümlü füzelerin de olduğu 275 milyon dolar değerinde mühimmatı içereceği belirtildi.

Amerikan medyasında ise Ukrayna'da kullanılan Amerikan yapımı silahların birçoğunun Rusya tarafından etkisizleştirildiği iddiası yer aldı.

Washington Post'ta yer alan haberde, bazı silahların Rusya'nın kabiliyetleri karşısında zaman içinde işlevsiz kaldığı öne sürüldü.
 

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