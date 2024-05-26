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Dünya
TRT Haber 26.05.2024 04:14

Gazze'deki geçici liman hasar aldı

ABD'nin İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kurduğu geçici yüzer limanın bazı parçaları ve limanı destekleyen gemiler, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.

Gazze'deki geçici liman hasar aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedildi, demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu ifade edildi.

Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor" denildi.

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, bin ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

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