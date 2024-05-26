Gazze'deki geçici liman hasar aldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedildi, demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu ifade edildi.

Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor" denildi.

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, bin ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.