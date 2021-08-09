Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Papa Francis’e içinde 3 kurşun bulunan zarf yollandı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Papa Francis'e içinde 3 kurşun bulunan zarf gönderildi. Zarf Papa'ya ulaşmadan postane çalışanları tarafından fark edildi. Polis mektuba el koydu, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki bir postaneye ulaşan zarfın içinden 3 adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulundu.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e yollanan zarfı bulan postane çalışanları durumu hemen polise bildirdi.
Soruşturma başlatıldı
Polis zarfa el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zarfın Fransa'dan gönderildiği ve üzerinde el yazısıyla "Papa, Vatikan Şehri, Aziz Petrus Meydanı, Roma" adresinin yazdığı açıklandı.
Vatikan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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