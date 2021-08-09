İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki bir postaneye ulaşan zarfın içinden 3 adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e yollanan zarfı bulan postane çalışanları durumu hemen polise bildirdi.

Soruşturma başlatıldı



Polis zarfa el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı.



Zarfın Fransa'dan gönderildiği ve üzerinde el yazısıyla "Papa, Vatikan Şehri, Aziz Petrus Meydanı, Roma" adresinin yazdığı açıklandı.



Vatikan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.