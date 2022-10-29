Çin'in 2008'de ilişkileri normalleştirme yönünde jestle Tayvan'a hediye ettiği erkek panda geçen haftalarda hastalandı.

Çin'in topraklarının parçası saydığı Tayvan'la 2016'dan beri resmi teması olmamasına rağmen, Tuan Tuan'ın son günlerinde rahat etmesine yardımcı olacak veterinerlerin adaya geçişine izin verildi. 18 yaşındaki Tuan Tuan'ın beyin tümörü taşıdığı düşünülüyor.

Taipei Hayvanat Bahçesi yönetimi, Çin'den gelecek veterinerlerin en az 7 gün gözlem yapacağını açıkladı.

[Fotoğraf: AFP]

Hayvanat bahçesinin yöneticisi İv Vang "Gelip Tuan Tuan'ı bizzat görme arzularını dile getirdiler. Bence de bu çok anlamlı bir ziyaret" dedi.

Tayvan Anakara İşleri Konseyi, veterinerlerin vize işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Tuan Tuan ve birlikte iki dişi yavru sahibi oldukları hayat arkadaşı Yuan Yuan'ın isimleri birlikte okununca "yeniden birleşme" anlamına geliyor.

Ada ülkesinin bağımsızlığını savunan Tayvan lideri Cai Yingven'in seçimi kazandığı 2016'dan bu yana Çin-Tayvan ilişkileri donuk vaziyette.

Çin, eskiden beri "panda diplomasisi" çerçevesinde çeşitli ülkelere sevimli hayvanları ödünç hediye olarak gönderiyor. Bu pandaların çiftleşmesi halinde yavruların Çin'e iade edilmesi gerekiyor.

Ancak Çin-Tayvan ilişkilerinin normalleşmesi adına Tuan Tuan ve Yuan Yuan bu kuraldan muaf tutulmuş ve ikili hem adada hem de anakarada büyük popülarite kazanmıştı.