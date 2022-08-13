Dış politikada bir süredir gündem Pasifik'teki güç gösterisi.

ABD Kongresi'ne yakın Barış Enstitüsü Uzmanı Andrew Scobell TRT Haber'e Tayvan'ın önemini değerlendirdi.

USIP Çin Uzmanı Andrew Scobell, "Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde hep en çekişmeli konu oldu. Neden şimdi ekstra hassas? Çünkü Tayvan, ABD ile Çin arasında artan küresel güç mücadelesinin sıfır noktası. Çin'e 150 kilometre mesafedeki Tayvan civarında gerginlik tüm ülkeler için kaygı sebebi. Gerginlik teknolojide küresel tedarik zincirini etkiler. Dolayısıyla bütün ülkeler ABD ile Çin'in birer yetişkin insan gibi davranmasını umuyor." diyor.

"Tayvan, Çin Komünist Partisi için çok önemli"

Scobell, Pekin'in son yayımladığı Beyaz Kitabını değerlendirdi:

"Tayvan, Çin Komünist Partisi için çok önemli. Tayvan'ı Çin'in parçası olarak görüyor. Son yayımlanan Beyaz Kitap, Çin'in Tayvan'ı anakaraya dahil etme konusundaki hassasiyetini gösteriyor."

"Çin, Rusya'nın aksine kapsamlı bir harekat peşinde değil"

Scobell, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aksine Çin'in, kapsamlı bir askeri harekat peşinde olmadığı görüşünü savunuyor:

"Çin-Rusya, Şi-Putin ve Tayvan-Ukrayna arasında farklılıklar var. Putin devasa askeri güç kullanmaya meyilli ama Şi daha küçük, kademeli artan güç yanlısı. Dolayısıyla Tayvan'a büyük askeri operasyon yerine, kademeli artan askeri eylemler ve başka adımlar görebiliriz."

"ABD ile Çin savaş istemeseler de kazara çatışma olasılığı var"

ABD ile Çin ordularının Pasifik'te birbirine yakın oluşu ise kaygıları artırıyor.

Çin Uzmanı Andrew Scobell, "İyi haber; iki ülke de savaş istemiyor. Kötü haber iki ordunun bölgede birbirine yakınlığını düşünürsek; deniz, denizaltı ya da havada kazara çatışma mümkün. İletişim kanalları açık olsa da genellikle kullanılmıyor. ABD telefonu kaldırıp çinli muhatabıyla görüşmeye çalıştığında cevap alamadığı oluyor." ifadelerini kullanıyor.

ABD ile Çin arasında Tayvan özelinde artan gerginliğin Pasifik'te güç mücadelesi şeklinde devam etmesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.