Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi, Hindistan'ın Cammu-Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararını protesto etti. Keşmirlilerle dayanışma sergiledi.

Cemaat-i İslami Partisi'nin düzenlediğin gösteride, Birleşmiş Milletler'den bölgeye bir barış gücü misyonu göndermesi talep edildi.

Başkent İslamabad'da ise Cammu-Keşmir'deki sokağa çıkma yasağı ilginç bir gösteri ile protesto edildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumların bulunduğu binanın önüne dev bir saat yerleştirildi.

Saat, Hindistan tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zamandan beri sürdüğünü gösteriyor.

Saatin üzerinde "Dünya vicdanına çağrı" yazıyor.

Kaynak: TRT Haber, Samaa TV