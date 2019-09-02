Lagman Valilisi Mohammad Asıf Nang, basına yaptığı açıklamada, militanlar tarafından atılan havan mermisinin Alişing ilçesinin Şemsehil köyündeki bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nang, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA