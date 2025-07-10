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Dünya
AA 10.07.2025 10:16

Pakistan'ın bazı bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 11 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın bazı bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 11 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap'taki Lahor kenti ve Belucistan'ın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar, sellere yol açtı.

Muson yağmurları nedeniyle kanalizasyon sisteminin yetersiz kaldığı ve bazı yolların kapandığı Lahor'da binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, şiddetli yağışların evlere ve yollara zarar verdiğini belirterek, Lahor ve Belucistan'ın bazı kesimlerinde meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

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