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Dünya
AA 13.09.2023 02:40

Pakistan'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde "hasta bakıcılık eğitim merkezi" kurulacak

Pakistan’ın Muzaffergarh şehrinde 2014'te kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verilen hastanede "hasta bakıcılık eğitim merkezi" kurulacağı belirtildi.

Pakistan'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde "hasta bakıcılık eğitim merkezi" kurulacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaleti geçici Başbakanı Muhsin Nakvi, Muzaffergarh şehrinde Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne yaptığı ziyarette, hastanenin kurulduğu günden bu yana uluslararası standartlarını sürdürdüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek, burada hasta bakıcılık eğitim merkezi kurulacağını söyledi.

2014'te Türkiye tarafından yaptırılan ve dönemin Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in önerisi ile "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilen hastane, 500 yatak kapasitesine sahip.

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